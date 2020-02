Houston (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc wird am Montag, den 16. März 2020 eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse des vierten Quartals sowie des gesamten Geschäftsjahres, das am 31. Dezember 2019 zu Ende ging, zu diskutieren. Die Diskussion umfasst auch Anpassungen im Zusammenhang mit der Fresh-Start-Methode.Die Telefonkonferenz wird planmäßig um 8:30 Uhr Eastern Time (7:30 Uhr Central Time) beginnen. Eine Pressemitteilung, in der die Ergebnisse bekanntgegeben werden, wird vor der Telefonkonferenz veröffentlicht.Teilnehmende der Telefonkonferenz können sich im Voraus registrieren und erhalten eine E-Mail mit einer Kalender-Erinnerung, Einwahlnummer und einer PIN, mit der sie direkten Zugang zur Telefonkonferenz erhalten.Alternativ können sich Teilnehmende ebenfalls per Live-Webcast in der Telefonkonferenz einloggen oder über die Nummern +1 877-328-5344 (innerhalb der Vereinigten Staaten) oder +1 412-902-6762 (außerhalb der Vereinigten Staaten) einwählen und nach der Weatherford-Telefonkonferenz fragen. Teilnehmende sollten sich etwa zehn Minuten vor Beginn einloggen oder einwählen.Eine telefonische Aufzeichnung wird bis zum 26. März 2020 um 17:00 Uhr Eastern Time zur Verfügung stehen. Um die Aufzeichnung zu hören, wählen Sie bitte +1 877-344-7529 (innerhalb der Vereinigten Staaten) oder +1 412-317-0088 (außerhalb der Vereinigten Staaten) und geben Sie die Konferenz-Referenznummer 10139185 ein.Informationen zu WeatherfordWeatherford ist eines der größten multinationalen Ölfeld-Service-Unternehmen, das innovative Lösungen, Technologien und Services für die Öl- und Gasbranche bereitstellt. Das Unternehmen ist in mehr als 80 Ländern tätig, verfügt über ein Netzwerk aus 620 Standorten, einschließlich Fertigungs-, Service-, Forschungs-, Entwicklungs- und Trainingseinrichtungen, und beschäftigt mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie www.weatherford.com und vernetzen Sie sich mit Weatherford auf LinkedIn, Facebook, Twitter und YouTube.Kontakt:Sebastian PellizzerSenior Director, Investor Relations+1 713-836-6777investor.relations@weatherford.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_international_logo.jpgOriginal-Content von: Weatherford International plc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100056305/100841436