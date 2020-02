"Die in Folge des neuen Coronavirus unterbrochenen Lieferketten werden in den kommenden Monaten noch zu einem weiteren Belastungsfaktor für die deutschen Exporte."Im Dezember hat die Industrieproduktion in Deutschland unerwartet stark um 3.5 % gegenüber dem Vormonat nachgegeben. Die Exporte steigen gegenüber November nur leicht um 0.1 %. Der Rückgang der Produktion war vorprogrammiert. Dass sie deutlich sinkt, muss in Anbetracht der nun schon lange anhaltenden Misere beim Auftragseingang nicht weiter überraschen. Es besteht ein direkter funktionaler...

