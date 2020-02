Man sollte Deutschlands Bedeutung für die Europäische Union zwar nicht überschätzen. Unterschätzen aber auch nicht, vor allem dann nicht, wenn es um das "Downside Risk' wirtschaftlicher Entwicklung geht.Denn wenn die Wertschöpfungsketten der Produkte, an deren Ende Deutschland steht, nicht mehr oder nicht mehr in bisherigen Umfang abgesetzt werden können, sind auch in den vorgelagerten Produktionsstandorten Arbeitsplätze, die zugehörigen Investitionen und der zugehörige Konsum "At Risk'.Aus dieser Perspektive sind die neuesten Zahlen zur Industrieproduktion Deutschlands nicht gerade ermutigend. Denn die nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist die Produktion im Produzierenden Gewerbe im Dezember 2019 im Vergleich zum Vormonat um 3,5 % gesunken. Dabei ging der Ausstoß in der Industrie um 2,9 % und im Baugewerbe infolge einer deutlichen Produktionseinschränkung im Ausbaugewerbe um 8,7 % zurück. Innerhalb der Industrie verringerte sich die Produktion von Konsumgütern um 2,0 % und die von Vorleistungs- und Investitionsgütern um 2,6 % bzw. 3,5 %.

Den vollständigen Artikel lesen ...