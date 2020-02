In den Monatsstatistiken von Jänner sieht man, dass in den direct markets an der Wiener Börse deutlich weniger gehandelt worden ist als im Vorjahresschnitt, mit 1,184 Mio. Euro ca. die Hälfte. Eine tolle Entwicklung gibt es dafür im global market, nach vier Monaten unter 100 Mio. Euro Umsatz ging es im Jänner auf den starken Wert von 138 Mio. Euro. Event: Am 12. März veranstaltet Munich Network in seiner Reihe "WakeUp!" eine Info-Veranstaltung zum heimischen Marktsegment direct market plus. Mit dabei Vertreter der Wiener Börse und der im direct market plus gelisteten startup300.startup300 ( Akt. Indikation: 5,22 /5,58, -1,46%) (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.02.)

