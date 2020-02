=== M O N T A G, 10. Februar 2020 *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Januar *** 07:00 DE/Teamviewer AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 Telefonkonferenz), Göppingen *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 1Q, Jena 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Januar 10:00 DE/MSC-Vorsitzender Ischinger, PK zur bevorstehenden Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) und Vorstellung des Munich Security Report, Berlin 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Februar 11:00 DE/Stiftung Familienunternehmen, PG zum Unternehmenssteuerrecht, Berlin 11:30 DE/CDU/CSU-Fraktion, Dialogkonferenz zur Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Dezember 12:00 DE/SPD-Chef Walter-Borjans und EU-Kommissar Schmit, Statements nach Klausur der SPD-Spitze, Berlin 13:30 DE/Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz, Öffentliche Sitzung, Berlin 14:15 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Bowman (stimmberechtigt im FOMC) bei der American Bankers Association, Championsgate *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Ungarns Ministerpräsident Orban, Pressestatements vor dem gemeinsamen Gespräch, Berlin 17:45 FR/Michelin, Jahresergebnis, Clermont-Ferrand D I E N S T A G, 11. Februar 2020 *** 07:00 DE/Delivery Hero SE, Trading Update zum Jahresergebnis (08:00 Telefonkonferenz), Berlin *** 07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1Q (07:15 Telefonkonferenz; 10:00 HV), Hannover *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis, Paris 07:25 AT/AMS AG, Jahresergebnis, Schloss Premstätten *** 07:30 DE/Daimler AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 Investoren- und Analystenkonferenz; 11:30 Jahres-PK), Stuttgart *** 07:30 DE/Grenke AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK in Frankfurt), Baden-Baden 07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Heidelberg 08:00 DE/Home24 SE, Trading Update zum Jahresergebnis, Berlin 08:15 DE/DMG Mori AG, Jahresergebnis, Bielefeld *** 10:30 GB/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/BIP Dezember *** 10:30 GB/Industrieproduktion Dezember *** 10:30 GB/Handelsbilanz Dezember 10:30 DE/Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA), PK zum Frühjahrsgutachten der Immobilienwirtschaft, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Bundesforschungsministerin Karliczek, Pressestatement zum "Aufbau einer Wasserstoff-Partnerschaft mit Westafrika", Berlin 12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 4Q, Baltimore *** 15:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Vorstellung des EZB-Jahresberichts 2018 vor dem Europäischen Parlament, Straßburg *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses, Washington *** 17:30 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei der Juristischen Studiengesellschaft Karlsruhe *** 18:00 DE/EZB-Direktor Lane, Rede bei der Finanzmarktklausur des CDU-Wirtschaftsrats, Berlin 18:15 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) bei der Yale Law School, New Haven *** 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 4Q, Wien 19:30 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der CFA Society of St. Louis 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Hochtief AG, ausführliches Jahresergebnis, Essen - US/Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur im Bundesstaat New Hampshire - Börsenfeiertag Japan M I T T W O C H, 12. Februar 2020 06:50 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 4Q, Zaandam 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam 07:10 DE/Norma Group SE, Jahresergebnis, Maintal *** 07:30 DE/Jenoptik AG, Jahresergebnis, Jena *** 07:45 FR/Kering SA, Jahresergebnis, Paris 08:00 DE/Reallöhne 2019 (vorläufig) 08:00 NL/Heineken NV, Jahresergebnis, Amsterdam *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:00 DE/Ceconomy AG, HV, Düsseldorf 10:00 DE/Siemens Healthineers AG, HV, München 10:00 LU/Stabilus SA, HV, Luxemburg *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Industrieproduktion Dezember 11:00 DE/Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), Jahres-PK, Berlin 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Bankenausschuss des Senats, Washington *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:45 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Jahresergebnis, Paris *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q, San Jose - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht D O N N E R S T A G, 13. Februar 2020 *** 06:30 NL/Airbus Group, Ergebnis 4Q, Amsterdam *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 4Q, Zürich *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 4Q (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 BI-PK), Frankfurt *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1Q, Duisburg/Essen *** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Januar, Frankfurt 07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 4Q, Heerlen 07:00 FR/Capgemini SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:15 CH/CS Group, Ergebnis 4Q, Zürich *** 07:15 CH/Nestle SA, Jahresergebnis, Vevey *** 07:30 DE/Metro AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf 07:30 DE/RIB Software SE, Jahresergebnis, Stuttgart 07:30 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 4Q, Mannheim *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 4Q *** 07:30 FR/Orange SA, Jahresergebnis, Paris 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Ergebnis 1H, Paris 07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 2H, Den Haag *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Januar (endgültig) *** 08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis, London *** 08:00 GB/Relx plc, Jahresergebnis, London 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt *** 11:00 EU/Kommission, Winter-Wirtschaftsprognose, Brüssel *** 12:00 DE/Linde plc, Jahresergebnis (13:00 Analysten-Call; 14:30 PK), München *** 13:00 IE/EZB-Direktor Lane, Rede bei der Verleihung der "Gold Medal of Honourary Patronage" der Philosophischen Gesellschaft des Trinity College, Dublin 13:00 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 3Q, Hangzhou 14:00 DE/Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Studie zum Kohleausstieg, Berlin *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Verbraucherpreise Januar *** 14:30 US/Realeinkommen Januar 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Armeniens Ministerpräsident Paschinjan, Statements vor dem gemeinsamen Gespräch, Berlin 15:30 DE/SPD-Wirtschaftsforum, Veranstaltung zum Thema: "5G - digitale Zukunft und kritische Infrastruktur", Berlin 17:00 DE/Bundesverband deutscher Banken, Bankendialog zum Thema: "Negativzinsen - geldpolitisches Kriseninstrument oder neue Normalität?", Frankfurt *** 17:40 FR/Vivendi SA, Jahresergebnis, Paris 23:15 US/Liberty Global Inc, Ergebnis 4Q, Englewood F R E I T A G, 14. Februar 2020 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 4Q, Paris *** 07:30 DE/Wirecard AG, Jahresergebnis, Aschheim 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1Q, Mannheim 07:30 FR/Renault SA, Jahresergebnis, Boulogne-Billancourt *** 08:00 DE/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 08:00 DE/Großhandelspreise Januar *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 4Q, London *** 08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc, Jahresergebnis, Edinburgh 08:00 FR/EDF, Jahresergebnis, Paris 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin 10:00 DE/Metro AG, HV, Düsseldorf *** 11:00 EU/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/Handelsbilanz Dezember 11:00 LU/SAF-Holland SA, ao HV, Luxemburg 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 DE/Bundespräsident Steinmeier, Eröffnungsrede zur Münchner Sicherheitskonferenz (bis 16.2.) *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Januar *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Januar *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar 15:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Sudans Premierminister Hamdok, Statements vor dem gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Februar (1. Umfrage) *** 16:00 US/Lagerbestände Dezember 17:45 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2020 stimmberechtigt im FOMC) beim Global Interdependence Center, Sarasota *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Februar - EU/Ratingüberprüfungen für Irland (Moody's), Schweden (S&P), Ungarn (S&P und Fitch), Georgien (Fitch) ===

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 07, 2020 08:50 ET (13:50 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.