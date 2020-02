Das spricht nicht für Langlebigkeit des Faltsmartphones: Nach 27.000 Klappvorgängen ist das neu auf den Markt gekommene Razr von Motorola kaputt. In den USA ist das Faltsmartphone Razr von Motorola in dieser Woche auf den Markt gekommen. Das US-Magazin CNet setzte das Razr-Smartphone in eine Maschine, mit der das Razr automatisch geöffnet und geschlossen wird. Damit soll die Stabilität des Faltmechanismus getestet werden. Bis zu 100.000 Faltvorgänge wollte CNet durchführen, aber nach 27.000 Klappvorgängen war das Razr-Smartphone kaputt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...