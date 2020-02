Wien (www.fondscheck.de) - Ein neu gegründeter Anbieter börsengehandelter Indexfonds (ETFs) mit Fokus auf thematische Investments, Rize ETF, will den deutschsprachigen Markt erobern, so die Experten von "FONDS professionell".Dafür habe die 2019 in London gegründete Gesellschaft Philippe Sommer als Vertriebsleiter für die DACH-Region engagiert, also für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Er arbeite seit mehr als acht Jahren in der Fondsbrache, zuletzt beim US-amerikanischen Vermögensverwalter Pinebridge. Sein Master-Studium habe er in London, Paris und Berlin an der ESCP Business School absolviert und er sei Halter der CFA Charter. ...

