"Die Diskussion über europäische Autoimporte ist auf Eis gelegt, während die USA in gutem Glauben an dem Handelsabkommen mit der EU arbeiten", sagte der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses Larry Kudlow am Freitag und fügte hinzu, dass neue Vorschläge auf den Tisch gelegt wurden, die zu positiven Entwicklungen führen könnten. "Chinas Xi versicherte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...