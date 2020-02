BERLIN (Dow Jones)--Der Plan von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), den Teilabbau des Solidaritätszuschlages um ein halbes Jahr auf den 1. Juli 2020 vorzuziehen, erweist sich laut einem Magazinbericht als schwieriger als gedacht. Das Bundesfinanzministerium habe erhebliche Probleme, das Vorhaben umzusetzen. Dafür wären komplizierte gesetzestechnische Anpassungen erforderlich, berichtete das Nachrichtenmagazin Der Spiegel unter Berufung auf das Ministerium. Grund dafür ist den Angaben zufolge, dass es sich beim Soli um eine Jahressteuer handelt.

Grundlage für seine Berechnung sei die vom Finanzamt in seinem Bescheid festgesetzte Einkommensteuer für das betreffende Jahr. Fällt in dem Jahr der Soli weg, würde dies für die vollen zwölf Monate gelten. Die Einnahmeausfälle für den Bund summierten sich dann nicht auf 5 Milliarden Euro, wie von Finanzminister Scholz angegeben, sondern auf 10 Milliarden Euro. Die Beamten des Finanzministeriums stünden nun vor der Aufgabe, 96,5 Prozent der Steuerzahler um den versprochenen Betrag von 5 Milliarden Euro zu entlasten. Dazu müssten sie die Berechnung des Zuschlags im Gesetzestext komplett neu regeln, heißt es in dem Bericht.

Das Ministerium bekräftigte aber, eine vorgezogene Soli-Abschaffung für die allermeisten Steuerzahler wäre zügig umsetzbar. "Bundesfinanzminister Olaf Scholz plädiert dafür, die beschlossene Abschaffung des Solidaritätszuschlags für 90 Prozent der Soli-Zahler vorzuziehen", sagte Ministeriumssprecherin Nadine Kalwey zu Dow Jones Newswires. Ein Vorziehen auf Mitte 2020 sei rechtlich und technisch möglich. "Es gibt hierzu verschiedene Regelungsoptionen, die bei einer Entscheidung der Bundesregierung für das Vorziehen zügig umsetzbar wären."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 07, 2020 10:00 ET (15:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.