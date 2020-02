Der S&P 500 Energieindex ist am Freitag um fast 1% gefallen - Die US Nonfarm Payrolls sind in den USA im Januar um +225.000 gestiegen - Die Defensivsektoren verbuchen im frühen Handel bescheidene Gewinne - Die wichtigsten Indizes der Wall Street begannen den Tag am Freitag deutlich niedriger, nachdem sie in den letzten vier Tagen in Folge Gewinne ...

