Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Montag: Es könnte alles so schön sein. Die globalen Frühindikatoren hellen sich immer mehr auf, so die Analysten der DekaBank. So hätten sich nicht nur der globale sentix, der Bundesbank-Frühindikator für die Weltwirtschaft und die globalen Halbleiterumsätze verbessert, sondern in dieser Woche auch der Welt-Einkaufsmanagerindex mit einem fulminanten Anstieg. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...