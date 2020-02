"Die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Coronavirus wird wohl noch eine Weile anhalten und kann immer wieder für erhöhte Volatilität an den Märkten sorgen. Aber diese ist auszuhalten, es ist in erster Linie eine Frage der Zeit."Schwyz - Über 31'000 bestätigte Erkrankungen, mehr als 600 bestätigte Todesfälle und noch kein Ende der Ausbreitung absehbar. Das Coronavirus verunsichert die Welt. Während im Fokus der breiten Bevölkerung die gesundheitlichen und realwirtschaftlichen Folgen stehen, interessieren sich Anleger auch für die Auswirkungen an den Finanzmärkten. Diese sind global spürbar, seit bekannt wurde...

Den vollständigen Artikel lesen ...