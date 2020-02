FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 21. Februar: MONTAG, DEN 10. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Teamviewer, Q4-Zahlen (endgültig) 07:30 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Deutsche Beteiligung, Q1-Zahlen 17:45 FRA: Michelin, Jahreszahlen 18:00 ESP: MAN stellt neue Truck-Generation vor mit MAN-Vorstandschef Joachim Drees und Traton-Konzernchef Andreas Renschler, Bilbao TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Banca Generali, Jahreszahlen ITA: UBI Banca, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 12/19 02:30 CHN: Verbraucherpreise 01/20 02:30 CHN: Erzeugerpreise 01/20 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 11/19 08:30 CHE: Verbraucherpreise 01/20 10:00 ITA: Industrieproduktion 12/19 10:30 DEU: Sentix-Verbraucherstimmung 02/20 14:15 USA: Fed-Präsidentin von San Francisco, Mary Day, hält eine Rede 21:15 USA: Fed-Präsident von Philadelphia, Patrick Harker, hält eine Rede SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Fachkonferenz des Bundeswirtschaftsministeriums "Work in Progress - Der Mensch in der Industrie 4.0", Berlin + 1800 Podiumsdiskussion u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier 13:00 DEU: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) zum ersten Nationalen Produktivitätsdialog, Berlin DIENSTAG, DEN 11. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: TUI, Q1-Zahlen (Call 7.15 h, Hauptversammlung 10.00 h) 07:00 NOR: Aker BP, Jahreszahlen 07:00 FRA: Air Liquide, Jahreszahlen 07:00 DEU: Delivery Hero, Q4-Umsatz 07:15 CHE: AMS, Jahreszahlen 07:15 NLD: Randstad, Jahreszahlen 07:30 DEU: Daimler, Jahreszahlen (endgültig) (Pk 11.30 h) 07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen (endgültig) 07:30 DEU: Grenke, Jahreszahlen (endgültig) (10.30 h Pk) 08:00 DEU: Home24, Trading Update Q4 08:15 DEU: DMG Mori, Jahreszahlen 12:55 USA: Under Armour, Q4-Zahlen 22:00 USA: Western Union, Q4-Zahlen 22:30 USA: Lyft, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Telekom Austria, Q4-Zahlen DEU: Hochtief, Jahreszahlen (endgültig) ITA: Mediolanum, Jahreszahlen USA: Hasbro, Q4-Zahlen USA: Groupon, Q4-Zahlen USA: Goodyear, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 10:30 GBR: BIP Q4/19 (vorläufig) 10:30 GBR: Industrieproduktion 12/19 10:30 GBR: Handelsbilanz 12/19 12:00 USA: Fed-Präsidentin von San Francisco, Mary Day, hält eine Rede 16:00 USA: Fed-Chef Jerome Powell vor Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses 18:15 USA: Fed-Gouveneur Randl Quarles hält eine Rede 19:30 USA: Fed-Präsident von St. Louis, James Bullard, hält eine Rede 20:15 USA: Fed-Präsident von Minneapolis, Neel Kashkari, hält eine Rede 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 01:00 USA: Wahlkampfauftritt von US-Präsident Donald Trump, Manchester EUR: Europäisches Parlament debattiert über Freihandelsabkommen EU-Vietnam und Brexit-Verhandlungen DEU: E-World - Energy & Water - Internationale Fachmesse und Kongress der Energie-und Wasserwirtschaft. 10:00 DEU: Vergleichsverhandlung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Deutschen Umwelthilfe um Luftreinhaltepläne für Wuppertal und Hagen, Münster 10:30 DEU: Vorstellung des Frühjahrsgutachtens 2020 des Rates der Immobilienweisen "Perspektiven des deutschen Immobilienmarktes", Berlin 10:30 DEU: Jahres-Pk Fondsverband BVI, Frankfurt/M. 17:00 DEU: Jahresgespräch Bundesverband Schuh- und Lederwarenindustrie, Frankfurt HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen MITTWOCH, DEN 12. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 06:50 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Q4-Zahlen 07:00 NLD: Akzo Nobel, Jahreszahlen 07:30 NOR: Storebrand, Jahreszahlen 07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (vorläufig) 07:45 FRA: Kering, Jahreszahlen 08:00 NLD: Heineken, Jahreszahlen 10:00 DEU: Ceconomy Hauptversammlung, Düsseldorf 10:00 DEU: Siemens Healthineers, Hauptversammlung, München 10:00 LUX: Stabilus, Hauptversammlung, Luxemburg 10:30 DEU: Fressnapf, Jahres-Pk, Düsseldorf 17:45 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Jahreszahlen 22:05 NLD: Altice, Q4-Zahlen 22:05 USA: Cisco Systems, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Norma Group, Jahreszahlen AUT: BAWAG, Jahreszahlen NLD: Euronext, Jahreszahlen USA: Applied Materials, Q1-Zahlen USA: CME Group, Q4-Zahlen, USA: Moody's, Q4-Zahlen USA: International Flavors & Fragrances, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 01/20 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 01/20 (vorläufig) 09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid 11:00 EUR: Industrieproduktion 12/19 11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 10 Jahre / Volumen: 4 Mrd EUR 16:00 USA: Fed-Chef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats, Washington 21:15 USA: Fed-Präsident von Philadelphia, Patrick Harker, hält eine Rede 16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: FINASTRA UNIVERSE FRANKFURT: Die Evolution der Finanzbranche, Frankfurt 18:30 DEU: Traditionelles Lufthansa Group Neujahrskonzert 2020, Berlin DONNERSTAG, DEN 13. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 NLD: Airbus Group, Jahreszahlen 06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Jahreszahlen 07:00 DEU: Commerzbank, Jahreszahlen (10.30 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Aurubis, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 01/20 07:00 BEL: KBC Group, Jahreszahlen 07:00 CHE: Clariant, Jahreszahlen 07:00 CHE: Credit Suisse, Jahreszahlen 07:00 FRA: Capgemini, Jahreszahlen 07:00 NLD: DSM, Jahreszahlen 07:15 CHE: Nestle, Jahreszahlen 07:30 DEU: Bilfinger, Jahreszahlen und Capital Markets Day (Pk 10.00 h) 07:30 DEU: RIB Software, Jahreszahlen 07:30 DEU: Metro, Q1-Zahlen (endgültig) (Call 10.00 h) 07:30 NLD: Aegon, Jahreszahlen 07:30 FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Orange, Jahreszahlen 08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Jahreszahlen 08:00 GBR: Coca-Cola Hellenic, Jahreszahlen 08:00 GBR: Relx, Jahreszahlen 08:00 GBR: Barclays, Jahreszahlen 12:00 DEU: Linde, Q4-Zahlen (Pk 14.30 h) 12:00 USA: Pepsico, Q4-Zahlen 13:00 USA: American International Group, Q4-Zahlen 13:00 CHN: Alibaba, Q3-Zahlen 14:00 DEU: Bayer - Crop Science R&D Pipeline Update, Investoren-Call 17:45 FRA: Vivendi, Jahreszahlen 22:05 USA: Mattel, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Rexel, Jahreszahlen FRA: Legrand, Jahreszahlen NLD: Takeway.com, Jahreszahlen GBR: Centrica, Jahreszahlen USA: Kraft Heinz, Q4-Zahlen USA: Nvidia, Q4-Zahlen USA: Liberty Global, Q4-Zahlen USA: Expedia, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Erzeugerpreise 01/20 07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q4/19 08:00 DEU: Verbraucherpreise 01/20 (endgültig) 08:00 DEU: Insolvenzen 11/19 14:30 USA: Verbraucherpreise 01/20 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Realeinkommen 01/20 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Pk Ratingagentur Assekurata zu Überschussbeteiligungen und Garantien bei Lebensversicherungen 2020, Köln 11:00 DEU: Jahres-Pk Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW), Frankfurt 14:00 DEU: Pk zur Studie des DIW zum Kohleausstieg u.a. mit dem Vorsitzenden des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND), Olaf Brandt 17:00 DEU: Diskussionsveranstaltung Bankenverband BdB: "Negativzinsen - geldpolitisches Kriseninstrument oder neue Normalität?", Frankfurt FREITAG, DEN 14. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 FRA: Credit Agricole, Jahreszahlen 07:30 DEU: MVV Energie, Q1-zahlen 07:30 FRA: Renault, Jahreszahlen 07:50 DEU: Wirecard, Jahreszahlen 08:00 GBR: Royal Bank of Scotland Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: AstraZeneca, Jahreszahlen 08:00 FRA: EdF, Jahreszahlen 10:00 DEU: Metro AG, Hauptversammlung, Düsseldorf 11:00 LUX: SAF Holland, ao Hauptversammlung, Luxemburg 12:00 DEU: Junghans Uhren, Jahres-Pk, Schramberg/München TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Schindler, Jahreszahlen ITA: Eni, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 02/20 08:00 DEU: BIP Q4/19 (1. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Großhandelspreise 01/20 11:00 EUR: Handelsbilanz 12/19 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 01/20 14:30 USA: Im- und Exportpreise 01/20 15:15 USA: Industrieproduktion 01/20 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 01/20 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/20 (1. Umfrage) 16:00 USA: Lagerbestände 12/19 17:45 USA: Fed-Präsidentin von Cleveland, Loretta Mester, hält eine Rede EUR: S&P Ratingergebnis Ungarn, Schweden EUR: Moody's Ratingergebnis Irland EUR: Fitch Ratingergebnis Ungarn, Georgien MONTAG, DEN 17. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen 19:00 DEU: Deutsche Börse, Jahreszahlen 22:30 AST: BHP Group, Halbjahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Transocean, Q4-Zahlen DEU: Bertrandt, Q1-Zahlen FRA: Faurecia, Jahreszahlen TEMRINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q4/19 (1. Veröffentlichung) 05:30 JPN: Industrieproduktion 12/19 (endgültig) 11:00 EUR: Bauproduktion 12/19 HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen DIENSTAG, DEN 18. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Straumann, Jahreszahlen 07:00 DEU: Heidelbergcement, Jahreszahlen 07:00 DEU: Varta, Jahreszahlen 07:30 DEU: Patrizia, Jahreszahlen 07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen 08:00 DEU: Jost-Werke, Jahreszahlen 08:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen 08:00 CHE: Glencore, Jahreszahlen (Call 9.00 Uhr) 09:30 DEU: Deutsche Börse, Bilanz-Pk, Frankfurt (14.00 Analystencall) 10:00 DEU: Osram Licht, Hauptversammlung, München 10:30 DEU: Sartorius, Bilanz-Pk 11:00 DEU: Daimler Truck AG - Bilanz-Pk, Stuttgart 13:00 USA: Walmart, Q4-Zahlen 23:30 CDN: Nutrien, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Roche - Virtual Early Drug Development gRED Event 2020 ESP: Enagas, Jahreszahlen ESP: ACS, Jahreszahlen GBR: InterContinental Hotels, Jahreszahlen USA: Medtronic, Q3-Zahlen USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 01/20 10:30 GBR: Arbeitslosenzahlen 01/20 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 02/20 14:30 USA: Empire State Index 02/20 16:00 USA: NAHB-Index 02/20 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Jahres-Pk Bundesverband CarSharing e.V., Berlin MITTWOCH, DEN 19. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen 07:00 DEU: Takkt, Jahreszahlen 07:00 DEU: Covestro, Jahreszahlen (Bilanz-Pk 10.00 h) 07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen 07:30 DEU: Gerresheimer, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, vorläufige Jahreszahlen 07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Jahreszahlen 08:00 DEU: Douglas, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Puma, Bilanz-Pk, Herzogenaurach 10:30 DEU: Bertrandt, Hauptversammlung, Sindelfingen 14:00 USA: Analog Devices, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Intershop, Jahreszahlen FRA: Vallourec, Jahreszahlen ITA: Pirelli, Jahreszahlen und Industrieplan 2020-2022 USA: Mosaic, Q4-Zahlen USA: Avis Budget Group, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 01/20 00:50 JPN: Kernmaschinenaufträge 12/19 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 12/19 10:30 GBR: Verbraucherpreise 01/20 10:30 GBR: Erzeugerpreise 01/20 11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 30 Jahre / Volumen: 1,5 Mrd EUR 15:00 BEL: Verbrauchervertrauen 02/20 14:30 USA: Erzeugerpreise 01/20 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 01/20 20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll 29.1.20 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Jahres-Pk Hamburger Hafen zu diversen Themen, mit Wirtschaftssenator Michael Westhagemann, Jens Meier, CEO der Hamburg Port Authority u.a., Hamburg 13:00 DEU: LG Köln verhandelt Klage der HUK Coburg gegen Check24 im Rechtsstreit um "Nirgendwo Günstiger Garantie", Köln DONNNERSTAG, DEN 20. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen 07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen 07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen 07:00 DEU: Fresenius, Jahreszahlen 07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Jahreszahlen 07:00 DEU: Adva Optical, Jahreszahlen 07:00 FRA: Accor, Jahreszahlen 07:00 FRA: Schneider Electric, Jahreszahlen 07:00 FRA: AXA, Jahreszahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Jahreszahlen 07:15 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen 07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen 07:30 DEU: Krones, Jahreszahlen 07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen 07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen 07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen 08:00 DEU: MTU, Jahreszahlen (12.00 h Bilanz-Pk) 08:00 GBR: Hays, Halbjahreszahlen 08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Jahreszahlen 08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen 08:00 GBR: Anglo American, Jahreszahlen 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen 08:00 ESP: Repsol, Jahreszahlen 10:00 DEU: Deutsche Beteiligung, Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 DEU: Infineon, Hauptversammlung, München 10:30 DEU: Union Investment, Jahres-Pk, Frankfurt 11:00 DEU: Jahres-Pk des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, Berlin 13:30 USA: Southern Co, Q4-Zahlen 17:45 FRA: Valeo, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DNK: A.P. Moller-Maersk, Jahreszahlen GBR: Shell, LNG Outlook und Investorentreffen PRT: EDP, Jahreszahlen USA: Dropbox, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 01/20 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 01/20 (endgültig) 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 03/20 08:45 FRA: Verbraucherpreise 01/20 (endgültig) 10:00 ESP: Handelsbilanz 12/19 10:30 GBR: Einzelhandelsumsatz 01/20 14:30 USA: Philly Fed Index 02/20 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Frühindikator 01/20 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 02/20 (vorab) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verkündet Urteil: Haften Händler auf Amazon für den Inhalt von Kundenbewertungen?, Karlsruhe EUR: EU-Sondergipfel zum europäischen Haushaltsrahmen bis 2027, Brüssel FREITAG, DEN 21. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Allianz, Jahreszahlen (8.30 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Rhön-Klinikum, Jahreszahlen 07:00 CHE: BB Biotech, Jahreszahlen 08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen 08:30 DEU: Dr. Hönle, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Sika, Jahreszahlen DEU: Daimler, Geschäftsbericht 2019 FRA: Valeo, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 02/20 00:30 JPN: Verbraucherpreise 01/20 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/19 (vorläufig) 05:30 JPN: All Industry Activity Index 12/19 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/19 (vorläufig) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/19 (vorläufig) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/19 (vorläufig) 10:00 PLD: Einzelhandelsumsatz 01/20 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/19 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 01/20 (endgültig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 01/20 (endgültig) 15:00 BEL: Geschäftsklima 02/20 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/19 (vorläufig) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 01/20 EUR: Moody's Ratingergebnis Frankreich EUR: S&P Ratingergebnis Litauen, Lettland EUR: Fitch Ratingergebnis Bulgarien EUR: DBRS Ratingergebnis Slovenien ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. 