SEATTLE (IT-Times) - Die E-Commerce Plattform und Cloud-Infrastruktur Anbieterin Amazon will tiefer in das lateinamerikanische Cloud-Business einsteigen und investiert einen dreistelligen Millionen-Dollar-Betrag in Brasilien. Amazon Web Services (AWS), die Cloud-Infrastruktur Tochtergesellschaft des...

Den vollständigen Artikel lesen ...