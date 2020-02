Ein altbekannter Call-Optionsschein (WKN MC6EH3) auf RWE ist heutiger Umsatzspitzenreiter an der Euwax. In dem Call sind ausschließlich Käufer zu verzeichnen. Die RWE-Aktie notiert an der Börse Stuttgart gegen den Markttrend mit einem Tagesplus von 1,8 % bei 32,48 Euro. Bei den Knock-out Produkten ist heute ein Knock-out Call auf MTU (WKN VE104X) sehr stark gefragt. Der Knock-out Call verzeichnet fast nur Käufe. Die MTU Aktie behauptet sich ebenfalls gegen den Markttrend mit einem Tagesplus von ...

