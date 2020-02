Vancouver (British Columbia), 7. Februar 2020. Hollister Biosciences Inc. (CSE: HOLL, Frankfurt: HOB) ("Hollister Cannabis Co.", "Hollister" oder das "Unternehmen") freut sich, sein Lizenzabkommen mit Tommy Chong hinsichtlich der Herstellung und des Vertriebs von Full Spectrum Elixir 1:1 von Tommy Chong's Cannabis bekannt zu geben.Die Tinktur Full Spectrum Elixir 1:1 der Marke Tommy Chong's Cannabis weist ein THC-CBD-Verhältnis von 1:1 auf und wird für seine medizinischen Eigenschaften geschätzt. Getreu der Herstellungsmission von Hollister Cannabis Co. wird die 1:1-Tinktur in kleinen Chargen mit einer optimalen Qualität und aus hochwertigem, in Kalifornien angebautem Cannabis hergestellt.Die Tinktur Full Spectrum Elixir 1:1 von Tommy Chong's Cannabis wird exklusiv vom Vertriebspartner von Hollister Cannabis Co., Indus Holdings Inc., vertrieben und voraussichtlich ab 1. März 2020 in Apotheken in ganz Kalifornien erhältlich sein. Hollister rechnet in den ersten zwölf Monaten der Vertragslaufzeit mit einer Produktion von bis zu 25.000 Einheiten von Full Spectrum Elixir 1:1 von Tommy Chong's Cannabis mit einem geschätzten Verkaufspreis von 70 Dollar pro Einheit, die allesamt über den Vertriebspartner von Hollister verkauft werden.Hinsichtlich der Partnerschaft mit Hollister Cannabis Co. sagte Tommy Chong: "Ich arbeite nur mit den besten Unternehmen zusammen und freue mich sehr, dass Hollister Cannabis Co. sein beeindruckendes Full Spectrum Elixir von Tommy Chong's Cannabis für mich auf den Markt bringt."Carl Saling, CEO von Hollister Cannabis Co., sagte: "Wir fühlen uns geehrt und sind begeistert, Partner eines solch legendären und ikonenhaften Stars wie Tommy Chong zu sein. Tommy hat die medizinischen Vorteile von Cannabis selbst erfahren und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um Full Spectrum Elixir von Tommy Chong's Cannabis auf den kalifornischen Markt für legales Cannabis zu bringen."Über Tommy Chong's CannabisAls eine Hälfte des legendären Comedy-Duos Cheech & Chong war Tommy Chong ein Pionier bei der Entwicklung einer völlig einzigartigen Komödie, die sich an die Gegenkulturbewegung der frühen 1970er Jahre richtete. Im Mittelpunkt dieser Unterhaltungsmarke stand Cannabis. Auf der Leinwand und auch abseits davon wurde Tommy zu einem lautstarken Fürsprecher seines Lieblingskrauts. In einer Zeit, in der über Cannabis nur im Flüsterton gesprochen werden konnte, war Tommy eine starke Stimme der Fürsprecherbewegung, die unermüdlich daran arbeitete, die Anwendung dieser Heilpflanze zu entstigmatisieren. Angesichts der Legalisierung von Cannabis zur Freizeitanwendung erklingt Tommys Stimme weiterhin laut und wirbt für seine Vorteile und seinen Platz in der Gesellschaft. Heute ist Tommy begeistert, seine Leidenschaft und sein Wissen über Cannabis mit dem Rest der Welt zu teilen. Angesichts seiner lebenslangen Verbindungen in der Branche hat er es sich zu seiner persönlichen Aufgabe gemacht, das allerbeste verfügbare Produkt mit Fans und Kräuterkennern zu teilen. Wenn jemand Gras kennt, dann ist es Tommy. Und nun können Fans von Comedy und Cannabis gleichermaßen die Sorten und Produkte erleben, die Tommy selbst ausgewählt hat.Über Hollister Biosciences Inc.Hollister Biosciences Inc. ist ein in Kalifornien ansässiges, vertikal integriertes Cannabisunternehmen mit der Vision, das gefragte Premium-Markenportfolio an innovativen, qualitativ hochwertigen kalifornischen Cannabis- und Hanfprodukten zu sein. Hollister wendet ein vertikal integriertes Modell mit hohen Margen an und kontrolliert dabei den gesamten Prozess - von der Herstellung über den Verkauf bis hin zum Vertrieb bzw. vom Saatgut zum Regal. Die Produkte von Hollister Cannabis Co. umfassen HashBone, das erste handwerklich hergestellte, mit Haschisch angereicherte, vorgerollte Produkt der Marke, sowie das lösungsmittelfreie Bubble-Hash, vorverpackte Blüten, vorgerollte Produkte, Tinkturen, Verdampfungsprodukten und Vollspektrum-CBD-Tinkturen für Haustiere. Hollister Cannabis Co. bietet außerdem die White-Label-Herstellung von Cannabisprodukten. Unsere kalifornische 100-Prozent-Tochtergesellschaft Hollister Cannabis Co. ist das erste staatliche und lokal lizenzierte Cannabisunternehmen in der Stadt Hollister (Kalifornien), dem Geburtsort des American Biker.Website: www.hollistercannabisco.comHOLLISTER BIOSCIENCES INC.:Kontaktdaten:klee@k2capital.caTel: 604-961-0296Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der CSE als "Market Regulator" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" erachtet werden können. Der Gebrauch von Wörtern wie "erwarten", "fortsetzen", "schätzen", "rechnen mit", "können", "werden", "würden", "prognostizieren", "sollten", "glauben" und ähnlichen Ausdrücken soll zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich machen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen basieren, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden, das das Unternehmen nicht gewährleisten kann, dass sie sich als richtig erweisen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen gelten lediglich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken - einschließlich verschiedener Risikofaktoren, die in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens erörtert werden, die unter dem Firmenprofil unter www.sedar.com zu finden sind - wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. 