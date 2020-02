Der Dow Jones Industrial , der am Vortag auf ein historisches Hoch gestiegen war, gibt am Freitag um 0,94 Prozent auf 29'102,51 Punkte nach.New York - Vor dem Wochenende haben Anleger an den US-Börsen Kursgewinne mitgenommen. Der Dow Jones Industrial , der am Vortag noch auf ein historisches Hoch gestiegen war, verlor am Freitag 0,94 Prozent auf 29 102,51 Punkte. Für die Börsenwoche steht dennoch ein Zugewinn von rund drei Prozent zu Buche - und das trotz der Coronavirus-Epidemie. Börsianer sprachen denn auch von...

