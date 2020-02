Denkst du derzeit auch fieberhaft darüber nach, ob dein Portfolio eine Extraposition Edelmetalle gebrauchen könnte? Der Durchmarsch beim Goldpreis könnte schließlich erst ganz am Anfang stehen. Was sollte man auch sonst groß mit seinem Bargeld anfangen. Tagesgeldkonto? Minizinsen! Aktienmarkt? Höchststände! Oldtimer, Wein, Kunst? Schwierig! Gold sieht im Vergleich dazu gar nicht so schlecht aus. Doch wenn du die folgenden drei Gründe genauso siehst wie ich, wirst du deine Edelmetallpläne schnell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...