Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Nachdem der ATX letzte Woche durch den gedämpften Risikoappetit infolge des Coronavirus mit einem Minus schloss, konnte der heimische Leitindex mit einem Plus von 1,3% aus der Woche gehen. Die Hoffnung auf Fortschritte in China in der Bekämpfung des Coronavirus hat die europäischen Börsen diese Woche weiter nach oben getrieben. Zudem hat die chinesische Notenbank dem Markt eine neuerliche Liquiditätsspritze verpasst. Nachdem sie bereits am Montag rd. EUR 156 Mrd ....

