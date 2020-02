Alexander Bibinger ist einer von 50.000 Langzeitarbeitslosen, die wieder in Brot und Lohn gefunden haben. Ein Gesetz macht es möglich, dass Firmen Menschen ohne Risiko einstellen: Die Lohnkosten trägt zunächst der Staat.

Adrette Erscheinung, höfliches Auftreten, geschliffene Ausdrucksweise, abgeschlossene Ausbildung als Metallbauer: Auf den ersten Blick und auch auf den zweiten ist es kaum zu verstehen, dass Alexander Bibinger für die Jobvermittler der Agentur für Arbeit im niedersächsischen Neustadt am Rübenberge so etwas wie ein hoffnungsloser Fall war. "Sozialphobie" nennt Bibinger das Handicap, das ihn lange daran gehindert hat einen festen Arbeitgeber zu finden und sich in die Welt eines gewöhnlichen Unternehmens zu integrieren. Seine Scheu und seine Angst in Gruppen von Menschen und Menschenansammlungen ist für andere nicht nachvollziehbar und irritierend. Ein Großraumbüro oder eine große Fertigungshalle wären für ihn das Fegefeuer, die Kantine die Hölle. So einer wird schnell als nicht teamfähig abgestempelt.

Zwei Jahrzehnte ging das so. Höchstens mal ein Ein-Euro-Job, Lebensstandard Hartz IV, keine Perspektive. Aber das ist vorbei. Für immer, wenn alles gut läuft. Seit fast einem Jahr schon hat Alexander Bibinger nun einen festen Job - in einem nicht ganz gewöhnlichen Unternehmen.

Nicole Willig-Pachaly und ihr Mann Georg Willig haben vor fünf Jahren eine kleine Firma übernommen, die in einer winzigen Marktnische ganz groß ist: Das Unternehmen Kunibert Michel im Neustädter Stadtteil Hagen stellt Hobelmaschinen für Teile von Oboen und Fagott-Instrumenten her. Zu ihren Kunden gehören die weltbesten Orchester- und Jazzmusiker, die mit den Maschinen individuell zugeschnittene Rohre für ihre Instrumente anfertigen. Das beste Schilfrohr dafür kommt aus dem südfranzösischen Avignon und aus Kalifornien. Fassonschneider, Außen- und Innenhobelmaschinen, sowie Messuhren für Oboe und Fagott liefert das kleine Familienunternehmen nach Russland, China, Japan und "in alle Welt", verkürzt Willig-Pachaly die Aufzählung. Mit dem Gruß "Best wishes, The MICHEL-TEAM" verschickt der kleine Handwerks-Betrieb Mails an seine anspruchsvollen Kunden.

Vor zwei Jahren wurde klar, dass das erfolgreiche Klein-Unternehmen Verstärkung braucht. Georg Willig arbeitet seit 40 Jahren in der 1969 gegründeten Firma und ist jetzt 74, seine Frau, die heutige Firmenchefin hat 2010 dort angefangen und den Betrieb 2014 von Gründer "Kuni" übernommen. Sohn Timo Willig, inzwischen Feinmechaniker-Meister, kam 2017 dazu. Aber Kuni ist 2015 verstorben und fehlt nicht nur als Mensch, sondern auch als Arbeitskraft. Gegen eine Neueinstellung allerdings stand die Sorge, dieses winzige Juwel des deutschen Mittelstandes mit den Fixkosten einer familienfremden Arbeitskraft zu stark zu belasten. Nach der Übernahme und mit dem Umzug vom alten Standort Hannover ...

Den vollständigen Artikel lesen ...