FRANKFURT (dpa-AFX) - Unter neuer Führung könnte die Europäische Zentralbank (EZB) nach Ansicht des Frankfurter Bankiers Emmerich Müller die Weichen zum Einstieg in den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik stellen. "Ich hoffe, dass wir in absehbarer Zeit zumindest die nominalen Negativzinsen hinter uns lassen", sagte der Partner des Bankhauses Metzler der Deutschen Presse-Agentur.



Banken müssen derzeit 0,5 Prozent Zinsen zahlen, wenn sie Geld bei der EZB parken. Auch wenn es inzwischen höhere Freibeträge gibt, ist das eine Milliardenbelastung für die Finanzbranche im Euroraum. Auch für Sparer ist das Zinstief eine Last.



Angestoßen von der seit November amtierenden EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat die Notenbank eine umfassende Überprüfung der geldpolitischen Strategie beschlossen - die erste seit 2003. Dabei geht es unter anderem um den geldpolitischen Werkzeugkasten, die Messung der Inflation und die Kommunikation der Notenbank.



Müller ist überzeugt: "Eine Zinspolitik, die besser kommuniziert wird, könnte zu einer breiteren Zustimmung in der Öffentlichkeit - auch zum Euro - führen." Gerade in Deutschland gab und gibt es viel Kritik am Kurs der Notenbank./ben/DP/zb

EZB-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de