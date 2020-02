WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach seinem Freispruch im Amtsenthebungsverfahren hat US-Präsident Donald Trump einen weiteren wichtigen Zeugen, der gegen ihn ausgesagt hatte, von seinen Aufgaben entbunden. Der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, sagte mehreren US-Medien am Freitag (Ortszeit), ihm sei mitgeteilt worden, dass der Präsident ihn mit sofortiger Wirkung als Botschafter abberufen wolle. Sondland, ein zentraler Zeuge, hatte Trump in den Impeachment-Ermittlungen widersprochen.



Zuvor war am Freitag bekannt geworden, dass Trump Oberstleutnant Alexander Vindman, einen Berater des Nationalen Sicherheitsrates, aus dem Weißen Haus verbannt hat. Der 44-jährige Vindman war der führende Ukraine-Experte im Nationalen Sicherheitsrat. Der Offizier hatte im November als Zeuge bei den Anhörungen im Zuge der Ermittlungen für ein Amtsenthebungsverfahren seine Kritik an den Aussagen Trumps bei einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bekräftigt./eka/DP/zb