Die oft so zerstrittenen GroKo-Partner Union und SPD raufen sich zusammen - gegen die AfD und mit den Liberalen. Jetzt liegt der Ball wieder in Thüringen nachdem FDP-Ministerpräsident Kemmerich nun zurückgetreten ist.

Es ist eine ausgeklügelte Choreographie zwischen Berlin und Thüringen. In dem Moment, in dem in der Hauptstadt der Koalitionsausschuss auseinandertritt, verkündet Thüringens Ministerpräsident: Ich schmeiße sofort hin. Es ist der Versuch, in einer brenzligen Lage den Druck aus dem Kessel zu nehmen - im Land wie in der Koalition im Bund, die sich mal wieder in einer Krise zusammenrauft. Mit der Erklärung des FDP-Politikers Thomas Kemmerich ist der Reset-Knopf gedrückt, der Neustart erzwungen - doch gelöst ist gar nichts.

Vor allem in Thüringen sind nach dem Eklat um die Ministerpräsidentenwahl die entscheidenden Fragen weiter offen. Und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sieht sich nach den vergangenen Tagen nach wie vor mit kritischen Fragen aus den eigenen Reihen konfrontiert, ob sie die richtige Kanzlerkandidatin sein könnte.

"Hiermit erkläre ich meinen Rücktritt als Ministerpräsident des Freistaates Thüringen mit sofortiger Wirkung", lässt Kemmerich am Samstagnachmittag mitteilen. Damit erfüllt er eine Bedingung der großen Koalition im Bund - bereits Minuten bevor diese offiziell verkündet ist: Nämlich "die einzige richtige Konsequenz" zu ziehen und noch an diesem Tag zurückzutreten. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans bestätigt später vor dem Kanzleramt, man habe direkten Kontakt mit FDP-Chef Christian Lindner in dieser Frage gehabt.

Angekündigt hatte Kemmerich seinen Schritt bereits am Tag nach dem Eklat im Thüringer Landtag, als er mit Stimmen von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Doch eingereicht hatte er das Rücktrittsschreiben erstmal nicht - bis Samstag.Den Reset-Knopf drückt auch die große Koalition ...

