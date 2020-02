Baierbrunn (ots) - Lange Partynächte gehören für Kastelruther-Spatzen-Frontmann Norbert Rier weitgehend der Vergangenheit an - aus Altersgründen. "Nach den Konzerten haben wir früher gerne mal mit den Fans gefeiert und durchgemacht. Das ist seltener geworden", sagte der 59-Jährige dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". "Man wird früher müde und muss auch lernen, auf den Körper zu hören."Kastelruther Spatzen: Es fliegen schon mal die FetzenWenn er mit seinem sechs Bandkollegen auf Tour ist, sei es "wie in jeder Beziehung", schilderte Rier: "Es fliegen gelegentlich mal die Fetzen, man spricht sich aber auch aus."Dass die Musik der Kastelruther Spatzen zuweilen als Heile-Welt-Kitsch belächelt wird, nimmt der Sänger gelassen. "Am Ende wünscht sich doch jeder eine heile Welt für sich", sagte Rier. "Manchmal wird's halt ein bisschen ironisch ausgelegt, das ist dann eben so."Prominente im GesprächVon Mary Roos bis Wolfgang Niedecken, von Christine Hörbiger bis Dietrich Grönemeyer: Frühere "Senioren Ratgeber"-Interviews mit Sängern, Schauspielern, Schriftstellern und weiteren Prominenten finden Leserinnen und Leser im Internet unter www.senioren-ratgeber.de/promi-interview (https://www.senioren-ratgeber.de/promi-interview)Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 2/2020 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4515050