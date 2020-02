Das Coronavirus hält die Welt in Spannung. Immer lauter werden Stimmen, die vor den wirtschaftlichen Auswirkungen auch außerhalb Chinas warnen. Dennoch: Ein möglicher Knick abwärts dürfte begrenzt bleiben. Und wenn die Krankheit tatsächlich wie erwartet schon in Kürze ihren Höhepunkt erreicht, sollten auch die Aktienkurse weiter anziehen. In dieser Woche melden zudem drei DAX-Werte ihre Quartalszahlen. Ein Wochenausblick. Zuletzt gab es bereits Anzeichen einer Stabilisierung in der Virus-Krise. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...