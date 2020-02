09.02.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die globalen Indizes legten in der letzten Woche wieder kräftig zu. Die Investoren zeigten aufgrund der stärkeren Frühindikatoren aus den USA eine gestiegene Risikobereitschaft. Der ISM-Manufacturing Index stieg wesentlich mehr an als erwartet wurde, der ISM-Index für den Dienstleistungsbereich legte ebenfalls zu. In der Folge erzielten die wichtigsten Leitindizes neue Rekord-Hochs. Der Weltaktienindex der entwickelten Märkte stieg in EUR um +2,5%. Der globale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...