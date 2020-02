Die aktuell längste Serie: BNP Paribas mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 7.88%) - die längste Serie dieses Jahr: Cree 10 Tage (Performance: 14.85%). Tagesgewinner war am Freitag Pantaflix mit 14,70% auf 2,06 (525% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 16,12%) vor Nokia mit 6,95% auf 3,96 (288% Vol.; 1W 12,41%) und SW Umwelttechnik mit 6,67% auf 32,00 (50% Vol.; 1W 0,00%). Die Tagesverlierer: Aurora Cannabis mit -15,05% auf 1,70 (126% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -10,05%), 3D Systems mit -9,60% auf 10,92 (96% Vol.; 1W 0,28%), paragon mit -5,61% auf 20,20 (45% Vol.; 1W 5,32%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Twitter (2305,86 Mio.), FedEx Corp (2033,72) und Novo Nordisk (1668,63). Umsatzausreisser nach oben ...

