Filmemacher arbeiten daran, reale Menschen per Animationstechnik nachzubilden. Wo es lebendige Vorlagen gibt, gelingt das bereits täuschend echt. Und so kursiert ein verwegener Plan: James Deans Leinwand-Rückkehr.

Fast zwei Jahrzehnte lag das Drehbuch in der Schublade. Die Geschichte eines Auftragskillers, der gegen seinen 25 Jahre jüngeren Klon kämpfen sollte. Doch die Idee scheiterte an der Technik: Wie sollte die Sache mit dem Klon funktionieren, ohne ein Vierteljahrhundert Drehpause?

Vor knapp zwei Jahren wurde das lange Undenkbare möglich: Das Gesicht des Schauspielers Will Smith wurde digital so geliftet, dass dieser in "Gemini Man" den Kampf gegen sein zweites Ich aufnehmen konnte. Das Ergebnis überzeugte die Kritiker. Schauspielern erspart es mitunter sogar das mühsame An- und Abtrainieren eines Körpers von jugendlicher Leichtigkeit. Und so kursiert in Hollywood nun der Plan eines geradezu vermessen klingenden Unterfangens: die Auferstehung des seit fast 65 Jahren verstorbenen James Dean. Pünktlich zum Veteranentag im November will das Studio Magic City Films Dean als Protagonisten eines Vietnam-Films in die Kinos bringen.

Es wäre die Perfektion des animierten Filmemachens. Wer Menschen so nachbilden kann, dass die Zuschauer nicht mehr zwischen Realität und Fiktion unterscheiden können, der wird an kaum einer anderen Animation mehr scheitern. Zwar halten einige Branchenkenner die Ankündigung der Auferstehung des James Dean für eine PR-Finte. Doch schon bei der Oscar-Verleihung in der kommenden Woche zeigt sich, wie nahe die Hollywood-Studios einem solchen Schritt bereits sind. In der Kategorie "Beste visuelle Effekte" ist dort unter anderem der Film "The Irishman", nominiert, in dem die Zuschauer eine künstlich verjüngte Version des Schauspielers Robert De Niro bewundern können.

Die größte technologische Herausforderung liegt dabei in der Nachbildung der Gesichter, schildert Florian Gellinger, Gründer des Animationsstudios Rise FX: "Eigentlich machen wir Menschen im Alltag kaum etwas anderes, als Mitmenschen anhand ihrer Gesichtsausdrücke einzuschätzen." Jede Abweichung von der Realität bereits im Millimeterbereich zerstöre die Illusion. Wenn die Lippen nicht ein wenig aneinanderpappen, wenn sich der Mund öffnet, oder das Licht nicht richtig in den Augen reflektiert. ...

