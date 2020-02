Ein Angreifer in afghanischer Uniform hat auf die amerikanischen Soldaten geschossen. Auch afghanische Soldaten sollen bei dem Angriff ums Leben gekommen sein.

Zwei US-Soldaten sind bei einem gemeinsamen Einsatz mit örtlichen Streitkräften im Osten Afghanistans getötet worden. Sechs weitere wurden verletzt, wie ein Sprecher des US-Militärs in Afghanistan, Oberst Sonny Leggett, am Sonntag mitteilte. Eine Person in afghanischer Uniform habe mit einer automatischen Waffe das Feuer auf die Soldaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...