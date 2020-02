Die Wohnbauförderung wird im gleichen Rahmen wie bisher weitergeführt. Die Initiative "Mehr bezahlbare Wohnungen" ist gemäss Hochrechnung im Auftrag der SRG mit 58% Nein gescheitert. Damit tritt der indirekte Gegenvorschlag in Kraft.Bern - Die Wohnbauförderung wird im gleichen Rahmen wie bisher weitergeführt. Die Initiative "Mehr bezahlbare Wohnungen" ist gemäss Hochrechnung im Auftrag der SRG mit 58 Prozent Nein gescheitert. Damit tritt der indirekte Gegenvorschlag in Kraft. Ja-Mehrheiten gebe es zwar in den Grossstädten und teilweise in der Westschweiz - dort, wo man händeringend nach Wohnungen suche.

