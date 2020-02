118 Milliarden Dollar ist Tesla aktuell wert. 965 Dollar je Aktie waren es am Dienstag bei Tesla im Top - 30% mehr nahezu. Vom Hoch zum Tief letzte Woche "verlor" Tesla sogar 45 Milliarden. Aber was heißt verlor? Wie handelt man solch eine Aktie. Was tun Profis? Wie nutzen sie die Volatilität von 170!! in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...