Bei vielen Hightech-Entwicklungen haben die USA die Nase vorn. Doch bei 5G stehen sie quasi blank da. Die US-Regierung will das mit einer Beteiligung an den europäischen Anbietern Nokia und Ericsson ändern.

Im Kampf gegen eine wirtschaftliche Vormachtstellung Chinas hat US-Justizminister William Barr eine aktive Unterstützung der europäischen Konkurrenz des chinesischen Technologie-Konzerns Huawei ins Gespräch gebracht. Die Vereinigten Staaten sollten ihre "finanziellen Muskeln" spielen lassen, um die skandinavischen 5G-Ausrüster Nokia und Ericsson zu unterstützen, sagte Barr am Donnerstag (Ortszeit) auf einer China-Konferenz des Center for Strategic and International Studies in Washington.

Barr räumte ein, dass die USA selbst über keinen Lieferanten verfügen, der Infrastruktur für das Netz der fünften Mobilfunkgeneration (5G) liefern könnte. Im Markt der Mobilfunkausrüster spielen US-Firmen tatsächlich schon seit Jahren keine Rolle mehr. Der US-Anbieter Lucent Technologies fusionierte im Jahr 2006 mit der französischen Alcatel. Das Gemeinschaftsunternehmen landete später bei Nokia. Das Mobilfunknetzgeschäft des zweiten relevanten US-Anbieters, Motorola Solutions, ging im Jahr 2010 an Nokia Siemens Networks. Aktuell versuchen die amerikanischen Netzwerk-Spezialisten Cisco und Adtran, im 5G-Markt Fuß zu fassen, können aber bislang nur einige Bereiche mit eigenen Produkten abdecken und keine Komplettlösungen liefern.

Weltweit führend sind die chinesischen Anbieter Huawei und ZTE. Barr bezifferte in seiner Rede den Marktanteil der beiden Konzerne auf zusammen 40 Prozent, Tendenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...