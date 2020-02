Zürich (awp) - Der neue Chef der Credit Suisse, Thomas Gottstein, will nicht nur Kosten senken, sondern auch wachsen. "Wir wollen wachsen", sagte er in einem Interview mit der "SonntagsZeitung" (Ausgabe 9.2.2020). "Die grossen Wachstumschancen sind in Asien und den Schwellenländern. Dort wollen wir mindestens mit dem Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...