Noch in der vergangenen Woche hat die in Mainz beheimatete Biotech-Gesellschaft BioNTech angekündigt, eine Aktien-Platzierung durchführen zu wollen. Geplant war die Emission von bis zu 6,9 Millionen American Depositary Shares (ADS), die eigene Stammaktien des Unternehmens repräsentieren. Am Freitag kam dann jedoch die überraschende Absage. Direkt gab es zahlreiche Spekulationen am Markt. Die Biotech-Experten Michel Doepke und Marion Schlegel haben direkt beim Unternehmen nachgefragt, was die Gründe ...

