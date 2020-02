Am 23. Januar 2020 gaben die vier Partner von Proeftuin Randwijk (Testgarten in Randwijk) während der Fruitteelt Vekbeurs, in Houten, Niederlande, bekannt, dass sie ihre Zusammenarbeit mindestens drei Jahre verlängern. Fruitconsult BV leitete den Versuchsgarten 2014. Seit 2016 arbeiten Fruitconsult, Central Advisory Service für Fruit Growing (CAF), die niederländische...

Den vollständigen Artikel lesen ...