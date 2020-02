Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FUSIONSKONTROLLE - EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat Forderungen nach einer Lockerung der Fusionskontrolle in Europa widersprochen. "Wettbewerb nutzt uns allen. Was sich bewährt hat, sollten wir natürlich auch bewahren", sagte Vestager. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hatte vor wenigen Tagen gemeinsam mit seinen Kollegen aus Frankreich, Italien und Polen gefordert, die Kommission solle ihre Leitlinien überarbeiten, um mehr Flexibilität bei der Prüfung von Firmenzusammenschlüssen zu ermöglichen. Dies sei angesichts der Konkurrenz durch staatlich unterstützte Unternehmen geboten, schrieben die vier Minister mit Blick auf China in einem Brief an Vestager. Die Vizepräsidentin der EU-Kommission bevorzugt einen anderen Weg: Wenn ein staatseigenes Unternehmen eine europäische Firma übernehmen wolle, könne im Rahmen der Fusionskontrolle geprüft werden, ob die Bedingungen des Deals fair seien, sagte sie. (Handelsblatt S. 8)

TEMPOLIMIT - In die seit Jahrzehnten festgefahrene Debatte über ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen kommt Bewegung. Bereits an diesem Freitag könnte das Vorhaben einer Geschwindigkeitsbegrenzung eine entscheidende Hürde nehmen. Dann stimmt der Bundesrat über eine Forderung von Fachleuten der Länderkammer ab. Einer Empfehlung des Umweltausschusses zufolge soll es künftig in Deutschland eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 130 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen geben. (SZ S. 15)

GRUNDRENTE - Ein überarbeiteter Entwurf zur Grundrente von Sozialminister Hubertus Heil soll schon in dieser Woche ins Kabinett gehen. Nach Verhandlungen mit Gesundheitsminister Jens Spahn sind wichtige Fragen aber weiter ungeklärt. Die Kosten betragen nun im Einführungsjahr 2021 rund 1,3 Milliarden Euro und steigen bis 2025 auf 1,6 Milliarden Euro an. (Handelsblatt S. 11)

ÖLKONZERNE - Die großen Ölkonzerne machen zum ersten Mal seit vielen Jahren weniger Gewinn als im Vorjahr. Die Produktion stagnierte, aber der Profit ist um knapp 40 Prozent eingebrochen. Dieser Trend könnte anhalten: Es ist zu viel Öl auf dem Markt, und das drückt den Preis. (Handelsblatt S. 22)

BREXIT - Nach dem Brexit wertet London seinen Küstenschutz auf. Die Briten reklamieren eine 200-Seemeilen-Zone rund um ihr Land - und bewachen sie mit einer ganzen Flotte und zwei Flugzeugen. Ausländische Fischer brauchen künftig eine Lizenz. (Welt S. 10)

