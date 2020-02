Erstmals rebellieren die Vertreter von zwei großen deutschen Investmentfonds gegen die Führungsmannschaft in Stuttgart. In einer umfangreichen Analyse in der FAS werden schwere Geschütze aufgefahren. Damit steckt Daimler zum dritten Mal seit 1949 in einer echten Krise. Die erste betraf die Fusion mit AEG und den Versuch, Flieger zu bauen, die zweite die Fusion/Kauf von Chrysler und nun geht es um die E-Mobility, die der alte Chef Zetsche komplett verschlafen hat. Damit steckt Daimler in einer echten Sinn-Krise und avisiert heute morgen die Streichung von weiteren 15.000 Jobs.



