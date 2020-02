Der Emissionskalender 2020 füllt sich so langsam, wenn auch überwiegend zunächst mit institutionellen Privatplatzierungen. An dieser Stelle sollte man einigen Lesern den Begriff Privatplatzierung kurz erläutern. Anders als der Name vermuten ließe, werden Privatanleger hierbei gerade nicht angesprochen. Eingeschränkt um den Zusatz, den ich im nächsten Absatz bringe. Platziert wird an eine überschaubare ...

Den vollständigen Artikel lesen ...