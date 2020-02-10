Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 10.02.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 619 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0LCUH ISIN: US45774N1081 Ticker-Symbol: HQ9 
Frankfurt
06.02.20
08:04 Uhr
29,000 Euro
+0,200
+0,69 %
Branche
Chemie
Aktienmarkt
S&P SmallCap 600
1-Jahres-Chart
INNOPHOS HOLDINGS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
INNOPHOS HOLDINGS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
29,000
29,200
07:00
29,000
29,200
07.02.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
INNOPHOS
INNOPHOS HOLDINGS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
INNOPHOS HOLDINGS INC29,000+0,69 %
VARIA US PROPERTIES AG41,7230,00 %