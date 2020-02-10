FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.02.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.02.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
HQ9 XFRA US45774N1081 INNOPHOS HLDGS DL -,01
VAU XFRA CH0305285295 VARIA US PROP. VINKUL.SF1
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