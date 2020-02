FRANKFURT (dpa-AFX)AKTIENDEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Nach der starken Vorwoche dürften die Anleger am Montag erst einmal abwarten. Der Dax wird knapp im Minus erwartet, nachdem er sich in der vergangenen Woche um 4 Prozent vom Kursrutsch wegen des Coronavirus erholt hat. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,17 Prozent tiefer auf 13 491 Punkte. "Das Virus bleibt das große Thema an den Börsen", sagte am Morgen Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Die Zahl neuer Infektionen und Todesfälle ist erneut gestiegen. In der Folge wagen sich die Anleger weiter nur vorsichtig auf das Parkett.USA: - VERLUSTE - Vor dem Wochenende haben Anleger an den US-Börsen Kursgewinne mitgenommen. Der Dow Jones Industrial , der am Vortag noch auf ein historisches Hoch gestiegen war, verlor am Freitag 0,94 Prozent auf 29 102,51 Punkte. Für die Börsenwoche steht dennoch ein Zugewinn von rund drei Prozent zu Buche - und das trotz der Coronavirus-Epidemie.ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Die Börsen Asiens haben am Montag vor dem Hintergrund der Coronavirus-Krise überwiegend nachgegeben. Investoren versuchen weiterhin, die wirtschaftlich Folgen abzuschätzen. So bleiben in China aus Angst vor dem Virus Fabriken weiter geschlossen Aktuell schnürte die Zentralbank Chinas ein milliardenschweres Hilfspaket für die Wirtschaft des Landes. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörse legte zuletzt um 0,02 Prozent zu. Der Hang Seng in Hongkong gab hingegen um 0,62 Prozent nach. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 mit einem Minus von 0,6 Prozent.DAX 13 513,81 -0,45% XDAX 13 478,68 -0,68% EuroSTOXX 50 3798,49 -0,18% Stoxx50 3481,72 -0,16% DJIA 29 102,51 -0,94% S&P 500 3327,71 -0,54% NASDAQ 100 9401,10 -0,47% °ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖLRENTEN:Bund-Future 174,14 -0,06%°DEVISEN:Euro/USD 1,0955 0,07% USD/Yen 109,77 0,00% Euro/Yen 120,27 0,08%°ROHÖL:Brent 54,42 -0,05 USD WTI 50,28 -0,04 USD°/jha/