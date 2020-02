Novodiag -Test weist Coronavirus und Influenza schnell nach;

bietet Sicherheit für Benutzer mit einem geschlossenen System;

lässt sich einfach durchführen und benötigt kein hochqualifiziertes Personal in risikoreichen und schwer zugänglichen Gebieten

Mobidiag Ltd., ein umsatzstarkes Molekulardiagnostik-Unternehmen mit ergänzenden Plattformen, die sich mit antimikrobieller Resistenz und anderen Bereichen mit nicht gedecktem Diagnosebedarf befassen, gibt heute bekannt, dass es die Entwicklung eines molekulardiagnostischen Novodiag-Tests für den schnellen und gleichzeitigen Nachweis des neuartigen Coronavirus (Stamm 2019-nCoV) und von Influenza-Viren eingeleitet hat.

Der Test wird in Partnerschaft mit Autobio Diagnostics (Autobio), dem marktführenden chinesischen Unternehmen für klinische Diagnostik, und Automobi Molecular Diagnostics (Automobi), dem im Mai 2019 von Mobidiag und Autobio gegründeten Joint Venture, entwickelt.

Der neue Novodiag-Test wird mit einem schnellen "Sample-in-, Result-out"-System arbeiten, das den schnellen Nachweis sowohl des neuartigen Coronavirus als auch von Influenzaviren in etwa 30 Minuten ermöglicht. Darüber hinaus schützt das vollautomatische System das Laborpersonal und die Mitarbeiter im Gesundheitswesen vor einer möglichen Ansteckung. Aufgrund der Benutzerfreundlichkeit des Systems kann die Novodiag-Plattform insbesondere auch in risikoreiche und schwer zugängliche Bereiche geliefert und dort eingesetzt werden, ohne dass dafür hoch qualifiziertes Personal benötigt wird.

Tuomas Tenkanen, CEO von Mobidiag, sagte: "Es ist von entscheidender Bedeutung, dass molekulardiagnostische Lösungen zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus eingesetzt werden, das sich zu einer bedeutenden Gesundheitsbedrohung weltweit entwickelt hat. Unser neuer Novodiag-Test wird auf einzigartige Weise eine schnelle und vollautomatische molekulare Profilerstellung ermöglichen, um gleichzeitig das neuartige Coronavirus und häufige Grippestämme zu erkennen. Damit können Mediziner dann in Situationen, in denen die Zeit eine große Rolle spielt, rascher effiziente Isolationsmaßnahmen für die Patienten veranlassen und Behandlungsentscheidungen treffen, die von besseren Informationen begleitet sind."

"Das Verständnis unseres Partners Autobio für die sich entwickelnde Situation in China, zusammen mit unserem internen Fachwissen und der Flexibilität der Novodiag-Plattform, bedeutet, dass wir gut aufgestellt sind, um eine effektive diagnostische Lösung für einen solchen globalen Gesundheitsnotfall zu entwickeln. Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt haben die Notwendigkeit erkannt, die Reaktionen auf die Diagnose und Behandlung des neuartigen Coronavirus zu beschleunigen, und wir beabsichtigen, unseren Test so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen."

Fu Guangyu, Geschäftsführer von Autobio und General Manager von Automobi, sagte dazu: "Um die Ausbreitung von 2019-nCov so schnell wie möglich unter Kontrolle zu bringen, ist eine schnelle, sichere und genaue ätiologische Diagnosetechnik von größter Bedeutung. Wir freuen uns, dass Mobidiag seine Expertise und sein Know-how nutzt, um einen Test zu entwickeln, der zu diesem kritischen Zeitpunkt auf der Novodiag-Plattform eingesetzt werden kann. Autobio und Automobi werden eng mit Mobidiag zusammenarbeiten, indem sie relevante Technologien, Erfahrungen, Ressourcen und Informationen austauschen, um sicherzustellen, dass wir im Kampf gegen die Ausbreitung von 2019-nCov einen bedeutsamen Einfluss ausüben können."

Die Entwicklung dieses neuen Tests unterstreicht die große Flexibilität und Anwendbarkeit der Novodiag-Plattform, die Echtzeit-PCR- und Mikroarray-Technologien kombiniert, um eine Einzel- bis hochflexible (100+) Diagnostik zu ermöglichen, die zukünftige Anwendungen in Bereichen wie Infektionskrankheiten, Sepsis und Onkologie ermöglicht. Sie führt innerhalb von etwa einer Stunde ein umfassendes Screening auf mehrere oder einzelne Krankheitserreger durch und trägt so dazu bei, Patienten frühzeitig zu behandeln und die Ausbreitung der Infektion zu verhindern.

Über Mobidiag Ltd.

Mobidiag ist ein umsatzgenerierendes, schnell wachsendes Molekulardiagnostik-Unternehmen mit ergänzenden Plattformtechnologien, die in der Lage sind, die unterschiedlichen diagnostischen Bedürfnisse von Kunden in verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens zu erfüllen. Ursprünglich für eine einfache Handhabung und Anpassungsfähigkeit im Rahmen einer Herstellung in großem Maßstab konzipiert, bieten die Mobidiag-Plattformen Amplidiag und Novodiageine Kombination aus hoher Qualität und Erschwinglichkeit, die eine breit gefächerte Anwendbarkeit sowohl für Reihenuntersuchungen als auch für hochspezifische Syndromtests in mehreren Indikationen ermöglicht. Das äußerst vielseitige Produktangebot des Unternehmens sorgt für eine breite Anwendung der Molekulardiagnostik, um die globale Herausforderung in Verbindung mit antimikrobiellen Resistenzen und weiteren nicht gedeckten diagnostischen Bedürfnissen zu bewältigen. Mobidiag konzentrierte sich anfangs auf Magen-Darm-Erkrankungen und Superbakterien, mittels Direktvertrieb und Vertriebspartner, und baut inzwischen rasch eine führende Position auf den europäischen Märkten auf.

Mobidiag beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Espoo, Finnland, mit Niederlassungen in Frankreich, Großbritannien und Schweden. Weitere Informationen finden Sie unter www.mobidiag.com

Über Autobio

Autobio Diagnostics Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat sich zu einem der größten und am schnellsten wachsenden Unternehmen für klinische Diagnostik in China entwickelt. Autobio ist auf Forschung und Entwicklung, Produktion, Marketing und Service von klinischen Diagnoseprodukten, insbesondere Immuntests, Mikrobiologie und biochemische Produkte, spezialisiert. Autobio bietet umfassende Lösungen für medizinische Laboratorien. Autobio wurde am 1. September 2016 an der Börse von Shanghai notiert.

Autobio beschäftigt mehr als 3700 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Zhengzhou, China. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.autobio.com.cn

Über AutoMobi

Automobi Molecular Diagnostic Co., Ltd. wurde im Mai 2019 gemeinsam von Autobio und Mobidiag in China gegründet. Sie ist hauptsächlich in der Entwicklung, dem Verkauf und dem Kundendienst von molekulardiagnostischen Produkten tätig. Automobi vermarktet eine Reihe von molekulardiagnostischen Produkten im Großraum China, die auf der Novodiag-Technologieplattform basieren, und führt innerhalb einer Stunde umfassende Screenings von mehreren Krankheitserregern oder einzelnen Erregern durch, die den Bedarf aller großen und mittleren Labore bis hin zu Tests vor Ort an der Basis decken können.

