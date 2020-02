In der vergangenen Woche präsentierte der Google-Konzern seine Zahlen zum vierten Quartal sowie zum Geschäftsjahr 2019. Der neue CEO Sundar Pichai hat darin die Transparenz gesteigert, denn erstmals werden darin die Umsätze für die Videoplattform YouTube und das Cloud-Geschäft separat ausgewiesen. Mit YouTube nahm der Konzern im letzten Jahr 15,1 Mrd. USD ein. Gegenüber dem Vorjahr wuchs der Umsatz hier um 35,8 Prozent. Die Cloud-Sparte brachte 8,9 Mrd. USD - ein Plus von 52,8 Prozent. Uns stellt dieses Wachstum zufrieden. Viele Anleger gaben sich aber enttäuscht, weil sich das Wachstum insgesamt abschwächte. So wuchs der Konzernumsatz zwar immer von 52,9 Prozent blieb, ließ das Wachstum bei YouTube auf 30,8 Prozent nach. Die Werbeeinnahmen im klassischen Suchmaschinen-Geschäft - bis heute die Haupteinnahmequelle für Alphabet - stiegen "nur" noch um 16,6 Prozent. An unserer Bewertung ändert sich nichts. Uns war klar, dass Alphabet seine früheren Wachstumsraten von über 20 Prozent nicht ewig beibehalten kann. Das starke Wachstum bei YouTube-Werbung ist teilweise auch darauf zurückzuführen, dass Kunden ihre Aktivitäten von der klassischen Suchmaschinenwerbung dorthin verlagern. Wir bleiben im Langfristdepot in Alphabet investiert. Der Max Otte Vermögensbildungsfonds und der PI Global Value Fund sind ebenfalls engagiert.

