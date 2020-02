Der Euro stoppt am Montag den Negativtrend aus der Vorwoche. Zu den Gewinnern am Devisenmarkt zählt der chinesische Yuan.

Der Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt und damit die Kursverluste der vergangenen Woche vorerst nicht fortgesetzt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0955 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0969 Dollar festgesetzt.

Zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...