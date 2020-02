FRANKFURT (Dow Jones)--Carl Zeiss Meditec hat einen guten Start in das neue Geschäftsjahr 2019/2020 gehabt und sowohl den Umsatz als auch den Gewinn etwas stärker gesteigert als am Markt erwartet. Das klassische Gerätegeschäft und das Verbrauchsmaterialiengeschäft haben dazu "hervorragende Beiträge" geliefert, sagte CEO Ludwin Monz laut Mitteilung. Den Margenausblick für dieses Jahr bekräftigte der im MDAX notierte Medizintechnikkonzern.

Der Umsatz stieg den weiteren Angaben zufolge im ersten Geschäftsquartal um 14 Prozent auf 370 Millionen Euro. Das EBIT zog um knapp ein Fünftel auf 56,8 Millionen Euro an. Die operative Marge stieg in den drei Monaten per Ende Dezember auf 15,4 von 14,9 Prozent. Nach Steuern und Dritten verdiente der Konzern mit 39 Millionen Euro gut ein Drittel mehr.

Analysten hatten dem Unternehmen nur einen Umsatz von 365 Millionen und ein EBIT von 56 Millionen Euro zugetraut.

