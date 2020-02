Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Gedenktag der Reichsgründung" geschlossen.

TAGESTHEMA

In China sind inzwischen mehr als 900 Menschen an dem neuartigen Coronavirus verstorben. Die Zahl der in Festlandchina registrierten Krankheitsfälle stieg ebenfalls weiter deutlich an und liegt nun bei mehr 40.000, wie die chinesische Regierung mitteilte. Demnach starben seit dem Vortag weitere 97 Menschen an den Folgen der Infektion, davon 91 in der Provinz Hubei, dem Zentrum der Epidemie. Die offizielle Gesamtzahl der Todesopfer in Festlandchina nahm damit auf 908 zu. Hinzu kommen zwei weitere Verstorbene in Hongkong und den Philippinen. Bereits am Wochenende hatte die Zahl der Todesopfer jene der Sars-Epidemie der Jahre 2002 und 2003 überschritten. Die Zahl der in Festlandchina registrierten Krankheitsfälle durch das neuartige Virus stieg um mehr als 3.000 weitere Fälle. Die Gesamtzahl der Erkrankten gab der Gesundheitsausschuss der Regierung nun mit 40.171 an. Die chinesische Zentralbank hat derweil angekündigt, den Kampf gegen die Epidemie mit umgerechnet rund 39 Milliarden Euro unterstützen. Unternehmen, die zur Prävention und Eindämmung der Krankheit beitragen, sollen demnach mit Krediten unterstützt werden.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 3.332,75 +0,26% Nikkei-225 23.685,98 -0,60% Hang-Seng-Index 27.242,98 -0,59% Kospi 2.201,07 -0,49% Schanghai-Composite 2.883,26 +0,25% S&P/ASX 200 7.012,50 -0,14%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Aktienkurse in Asien und im pazifischen Raum geben am Montag auf breiter Front nach. Die Abwärtsdynamik ist aber eher moderat. Das Coronavirus hat mittlerweile mehr Todesopfer gefordert als das SARS-Virus während der Epidemie 2002/03. Immer mehr Experten bezweifeln, dass China die Epidemie unter Kontrolle habe. Zudem gibt es immer mehr Stimmen, die die offiziellen Fallzahlen in China für zu niedrig halten. In mehreren Regionen keimen daher regierungskritische Proteste in China auf. Weil die Fallzahlen weiter in rasantem Tempo stiegen, sei nicht absehbar, wann die wirtschaftliche Erholung nach dem befürchteten Wirtschaftseinbruch in China einsetze, heißt es. Für Beunruhigung sorge zudem, dass die Fallzahlen auch außerhalb Chinas zunähmen. An den chinesischen Börsen in Hongkong und Schanghai erholen sich die Kurse, Schanghai dreht sogar ins Plus. Hier stützt das erneute Vorgehen der Zentralbank gegen die wirtschaftlichen Folgen der Epidemie. Für etwas Entspannung sorgen auch Berichte, wonach der wichtigste Auftragsfertiger von Apple die Produktion in China wieder aufnehmen soll. In China hat die Inflation derweil im Januar ein Achtjahreshoch erreicht. Der Anstieg dürfte eine direkte Folge der Coronavirus-Epidemie sein, heißt es. In Tokio steigen gegen den Trend Honda Motor um 3,1 Prozent. Zwar hat der Automobilkonzern einen Gewinneinbruch verzeichnet. Für das noch laufende Geschäftsjahr 2019/20 rechnet Honda mit einer etwas besseren Entwicklung als bisher.

US-NACHBÖRSE

Boeing sicherte sich einen Kreditvertrag über 13 Milliarden US-Dollar mit einer Laufzeit von zwei Jahren. Der US-Flugzeughersteller leidet unter dem weltweiten Startverbot der Maschinen vom Typ 737 Max. Die Aktie legte um 0,3 Prozent zu. Nach schwachen Geschäftszahlen stürzten Technical Communications Corp um 25,7 Prozent ab. Der Anbieter von Sicherheitstechnologie im Bereich Telekommunikation verbuchte im ersten Quartal steigende Verluste bei sinkenden Umsätzen. Zoetis übernimmt das veterinärmedizinischen Labor Ethos Diagnostic Science. Finanzielle Details der Transaktion teilte der Hersteller von Tierarzneimitteln am Freitag nach der Schlussglocke nicht mit. Die Titel kletterten um 0,4 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.102,51 -0,94 -277,26 1,98 S&P-500 3.327,71 -0,54 -18,07 3,00 Nasdaq-Comp. 9.520,51 -0,54 -51,64 6,11 Nasdaq-100 9.401,10 -0,47 -44,82 7,65 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 859 Mio 950 Mio Gewinner 1.053 1.404 Verlierer 1.863 1.508 Unverändert 95 105

Schwach - Vor dem Wochenende wurden Risiken und damit Aktienbestände zurückgefahren, zumal nach deutlichen Gewinnen im Wochenverlauf. Als Gründe hielten die Coronavirusepidemie, schwache Konjunkturdaten aus Europa und ein durchwachsener US-Jobbericht her. Pinterest haussierten nach guten Zahlen um 9,5 Prozent. Uber stiegen ebenfalls nach dem Zahlenausweis um 9,5 Prozent. Überraschend gut verlief das vierte Quartal auch für T-Mobile US. Die Aktie gewann 3,2 Prozent. Ebay büßten 4,7 Prozent ein, weil die Börse Intercontinental Exchange (ICE) nun doch nicht an dem Betreiber des gleichnamigen Online-Auktionshauses interessiert zu sein scheint. Für die ICE-Aktie ging es um 2,8 Prozent nach oben.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,40 -6,0 1,46 19,3 5 Jahre 1,40 -5,9 1,46 -52,2 7 Jahre 1,51 -5,7 1,56 -74,2 10 Jahre 1,58 -5,7 1,64 -86,0 30 Jahre 2,05 -6,3 2,11 -102,1

Am US-Rentenmarkt zogen die Notierungen mit der steigenden Verunsicherung an den Finanzmärkten an, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel kräftig um 5,7 Basispunkte auf 1,58 Prozent. Zudem verwiesen Händler auf die gestiegene Arbeitslosenquote, die nicht zu den ansonsten guten Daten vom Arbeitsmarkt passte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0953 +0,1% 1,0944 1,0970 -2,3% EUR/JPY 120,30 +0,2% 120,08 120,63 -1,3% EUR/GBP 0,8489 -0,0% 0,8489 0,8482 +0,3% GBP/USD 1,2903 +0,1% 1,2894 1,2937 -2,6% USD/JPY 109,82 +0,1% 109,73 109,96 +1,0% USD/KRW 1192,39 +0,6% 1192,39 1186,56 +3,2% USD/CNY 6,9780 -0,3% 7,0015 6,9812 +0,2% USD/CNH 6,9808 -0,3% 7,0050 6,9821 +0,2% USD/HKD 7,7658 +0,0% 7,7654 7,7617 -0,3% AUD/USD 0,6706 +0,5% 0,6674 0,6716 -4,3% NZD/USD 0,6411 +0,1% 0,6406 0,6446 -4,8% Bitcoin BTC/USD 9.942,25 -1,8% 10.121,00 9.767,25 +37,9%

Der ICE-Dollarindex gewann auch mit Rückenwind der überwiegend gut ausgefallenen US-Arbeistmarktdaten 0,2 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,40 50,32 +0,2% 0,08 -17,1% Brent/ICE 54,55 54,47 +0,1% 0,08 -16,5%

Sorgen um die Ölnachfrage aus China wegen der Virusepidemie drückten die Ölpreise. Zudem scheint es immer unwahrscheinlicher, dass sich die Opec mit Russland vor Ende der kommenden Woche auf eine Förderbegrenzung verständigen wird, um gegen den Verfall der Ölpreise vorzugehen. Dies ließ zumindest der russische Energieminister Nowak verlautbaren. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich um 1,1 Prozent auf 50,39 US-Dollar, die global gehandelte Sorte Brent um 0,7 Prozent auf 54,53 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.570,42 1.570,40 +0,0% +0,02 +3,5% Silber (Spot) 17,73 17,70 +0,1% +0,03 -0,7% Platin (Spot) 970,95 968,80 +0,2% +2,15 +0,6% Kupfer-Future 2,57 2,55 +0,8% +0,02 -8,0%

Der Goldpreis legte um 0,2 Prozent auf 1.570 Dollar je Feinunze zu. Die gestiegene Arbeitslosenquote und die Vorsicht vor dem Wochenende in Sachen Virus hätten das als sicherer Hafen geltende Edelmetall leicht gestützt, hieß es.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

KONJUNKTUR/VIRUSEPIDEMIE CHINA

Die US-Notenbank hat vor massiven Folgen des Coronavirus für die Weltwirtschaft gewarnt. Die Ausbreitung der neuartigen Erkrankung könne zu Verwerfungen in der chinesischen Wirtschaft führen und weltweit Niederschlag finden, heißt es im halbjährigen Bericht zur Währungspolitik.

INFLATION CHINA

Die Inflation in China ist im Januar auf den höchsten Stand seit mehr als acht Jahren geklettert. Vor allem rasant steigende Preise für Schweinefleisch und Auswirkungen des neuartigen Coronavirus sorgten dafür, dass die Jahresteuerung um 5,4 Prozent stieg. Das ist der höchste Wert seit Oktober 2011. Im Dezember hatten sich die Preise in China um 4,5 Prozent erhöht. Ökonomen hatten für Januar mit einer Teuerung von 4,9 Prozent gerechnet.

US-INNENPOLITIK

Tag der Abrechnung: Nach seinem Freispruch im Impeachment-Verfahren feuert US-Präsident Donald Trump zwei prominente Belastungszeugen. Während der Schlüsselzeuge in der Ukraine-Affäre, Alexander Vindman, aus dem Weißen Haus eskortiert wurde, wurde der EU-Botschafter Gordon Sondland einer Erklärung zufolge über seine Abberufung mit sofortiger Wirkung informiert.

NAHOSTKRISE

Die Afrikanische Union (AU) hat den Nahost-Plan von US-Präsident Donald Trump als unrechtmäßig abgelehnt. Der Plan trete "die Rechte des palästinensischen Volkes mit Füßen", sagte der Vorsitzende der AU-Kommission, Moussa Faki Mahamat, bei einem Gipfeltreffen in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba.

ÖLANGEBOT

