FRANKFURT (Dow Jones)--Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat mit dem Mittel Gantenerumab in einer Phase II/III-Studie seine Ziele verfehlt. In der Testreihe, die von der Washington University School of Medicine in St. Louis gesponsert wird, ging es um die Behandlung von Patienten, die an einer vererbten Form der Alzheimer-Krankheit leiden (ADAD). Wie Roche am Montag mitteilte, zeigte sich bei der Behandlung mit dem Roche-Wirkstoff keine signifikante Verlangsamung der Rate des kognitiven Rückgangs bei den Patienten.

Roche wies darauf hin, dass diese als autosomal-dominante Alzheimer-Demenz (ADAD) bezeichnete Form der Alzheimer-Krankheit weniger als 1 Prozent aller Krankheitsfälle ausmachten. Gantenerumab, ein Medikament im Spätstadium der Entwicklung, wird laut Roche weiterhin in zwei großen globalen Phase-III-Studien (Graduate 1 und 2) an der breiteren Bevölkerung von Alzheimer-Kranken untersucht, die nicht direkt durch Genmutationen verursacht wird.

Gantenerumab wirkt auf Grundlage einer passiven Immunisierung. Es handelt sich also um einen Antikörper, der sich gegen ein Ziel richtet - in diesem Fall das für die Alzheimer-Krankheit charakteristische Eiweiß Beta-Amyloid. Aus diesem bestehen die Ablagerungen im Gehirn, die mit der Zerstörung der Nervenzellen in Verbindung gebracht werden.

February 10, 2020 02:01 ET (07:01 GMT)

