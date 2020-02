Am 24. November hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service einen Trade mit Twitter ISIN: US90184L1026 vorgeschlagen und das war der Text: "Seit dem Wahlkampf und speziell nach der Amtseinführung von Donald Trump in den USA kommt Twitter in fast jeder Nachrichtensendung, in Reportagen und in Talk-Shows vor. Die Aktie war im April 2017 von etwa 14 USD bis auf 47,79 USD im Juni 2018 nach oben geschnellt und kam schnell wieder auf den Boden ...

