Während das Sturmtief Sabine über Deutschland hinwegfegt und Teile des öffentlichen Lebens lahmlegt, breitet sich in China das Coronavirus weiter aus. In Asien tendierten die Börsen zum Wochenauftakt schwächer, nachdem es am Freitag an der Wall Street ebenfalls zu Verlusten gekommen war. Der DAX wird unter diesen Bedingungen wohl knapp unter der Marke von 13.500 Punkten in den Tag starten. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...