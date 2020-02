Die TeamViewer AG (ISIN DE000A2YN900) überzeugt nach einem holprigen Börsengang bereits seit einiger Zeit - dass das operativ begründet ist zeigen die Zahlen für 2019 und die Aussichten. Vorab die Zahlen in Kürze:. Die Billings plus 41 % gegenüber dem Vorjahr auf 324,9 Mio. EUR (GJ 2018: 229,8 Mio. EUR) - Prognose übertroffen. Das Adjusted EBITDA plus 51 % auf 182,1 Mio. EUR (GJ 2018: 120,6 Mio. EUR) - obere Ende der für das Geschäftsjahr 2019 prognostizierten Spanne von 177-183 Mio. EUR. Die Adjusted EBITDA-Marge stieg auf 56 % (GJ 2018: 53 %). Die Umsatzerlöse für das Gesamtjahr plus 51 % auf ...

