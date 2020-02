Guten Morgen, der DAX ist in der Vorwoche an der Marke von 13.600 Punkten gescheitert, wo sich auch der Widerstand des steigenden Trendkanals befindet. Das Wochenhoch wurde bei 13.606 Punkten markiert, in der Folge ging es für den DAX wieder abwärts. Am Freitag ging der Leitindex bei 13.513 Punkten mit einem Abschlag von 0,45% aus dem Handel. Am frühen Montagmorgen zeigt sich der DAX erneut etwas tiefer bei 13.490 Punkten. Und damit unter der Marke von 13.500 Punkten. Wichtig bleibt aktuell aber ...

